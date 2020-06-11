Решение об отмене пятого по счету гоночного уик-энда «Формулы-1» в Баку было принято после долгих обсуждений с правительством Азербайджанской Республики, а также руководством «Ф-1» и Международной автомобильной федерацией (FIA), говорится в пресс-релизе BCC.

«Данное решение принято в связи с продолжающимся глобальным распространением COVID-19 и основывается на экспертных рекомендациях, предоставленных соответствующими государственными органами.

Компания Baku City Circuit сожалеет о принятии данного решения, но, ставя во главу угла здоровье и благополучие азербайджанского народа, а также всех болельщиков «Ф-1», сотрудников и участников чемпионата, считает отмену гонки целесообразной.

Сохраняющаяся неопределенность, вызванная пандемией коронавируса, означает, что компания-промоутер не сможет гарантировать своевременное строительство трека на центральных улицах Баку, тогда как любая попытка организовать гоночный этап сопряжена с риском причинения вреда жизни или здоровью персоналу компании Baku City Circuit и подрядных компаний, вовлеченных в строительные работы. Кроме того, превентивные меры, направленные странами всего мира на сдерживание глобального распространения COVID-19, оказывают влияние на трансграничные перемещения и еще больше снижают шансы на проведение гоночного уик-энда в Баку в этом году. Поэтому у нас не осталось иного выбора, кроме как отменить Гран-при Азербайджана в сезоне 2020 года.

Все билеты, купленные на Гран-при Азербайджана, будут считаться действительными в будущем. Желающие вернуть стоимость купленных билетов, могут обратиться в компанию Baku City Circuit, послав электронное письмо на [email protected]

В связи со сложившейся форс-мажорной ситуацией ни компания Baku City Circuit, ни Азербайджан как принимающая сторона не понесут какие-либо потери вследствие отмены Гран-при Азербайджана в календаре 2020 года. Взнос за проведение гонки будет перенесен на следующий год».