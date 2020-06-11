12:23

Мониторинг социальных сетей в интернете еще раз доказывает, что сегодня общество предпочитает сладкую ложь и не хочет воспринимать горькую правду такой, какая она есть на самом деле, сказала haqqin.az пострадавшая в результате дерзкого нападения пенсионерка Камилла Баширова. Распространяемая ложь (взгляды, аргументы и якобы доказательства, формирование общественного мнения, психологическое воздействие и манипулирование общественным сознанием, искажение фактических обстоятельств дела и целенаправленное распространение дезинформации) - это то, что происходит вокруг дела о совершении ряда преступлений группой лиц средь белого дня в бакинском парке «Коала», где кругом развлекаются малолетние дети, в отношении отца и бабушки, гулявших там с трехлетним ребенком. Совершившие дерзкое нападение четверо мужчин валят потерпевших с ребенком на землю, причиняют ни в чем не виновной пожилой женщине менее тяжкие телесные повреждения, затем вырывают из рук отца дочку и скрываются, совершая тем самым злостное хулиганство, похищение ребенка, самоуправство и незаконную слежку за людьми.

«Общество так называемых советников, доброжелателей, защитников и просто введенных в заблуждение людей, которые не верят или не хотят верить документальной видеозаписи и другим доказательствам вины тети и матери ребенка, а также нанятого ими наемника и материалам, находящимся в открытом доступе на просторах интернета, не потому, что замужняя и полностью обеспеченная женщина от безделья предала и изменила своему мужу, а потому, что многие представители общественности, перед тем как делать скоропалительные выводы, ленятся ознакомиться не со сладкой ложью, а с горькой правдой», - говорит Камилла Баширова. У преступности нет нации, нет флага, нет Родины. Те, кто защищает измену и предательство, пусть знают: мы не хотим видеть в нашем обществе примеры того, как замужняя женщина ради развлечения разрушает не только свою, но и чужую семью, изменяя мужу с женатым мужчиной, отцом двух малолетних детей. Рекламирование этой замужней женщиной посредством выставленного в интернете видеоролика своей женской красоты не красит ее. Нашему обществу не нужны подобные примеры, портящие современную молодежь неприличными поступками. Хорошая организованная реклама в постах и комментариях с фразой «невестка председателя суда», который в реальности находится на пенсии. А слово «иностранка» всех так смущает, как будто граждан Азербайджана в России называют как-то иначе. Камилла Баширова рассказала о том, как началась эта история пути от предательства и измены до преступления, в результате которого собственному малолетнему ребенку были причинены серьезная психологическая травма и телесные повреждения. Баширов Тамерлан и Баширова (в девичестве Бахшиева) Самира по обоюдному согласию создали семью и в совместном браке у них родилась дочь по имени Мирай. Поводом для расторжения их недолгого брака, как видно из доказательств, распространенных в соцсетях, стала переписка замужней женщины с женатым мужчиной по имени Мамед Мустафаев, но суть всего происходящего не в этом. Как пишут российские СМИ, семья рязанского олигарха имеет большие деньги, а деньги — это сила, способная творить чудеса. Странная позиция у комментаторов в соцсетях, бывшего судью на пенсии оклеветать можно, а про то, что творит сила денег, история умалчивает. Все продается и покупается. Просто то, что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги.

Как минимум четверым участникам заранее спланированного дерзкого нападения, преступные действия которых видели в интернете и по телевидению уже сотни тысяч возмущенных граждан, оказывается, правоохранительным органам, как ни странно, нечего предъявить, раз эти люди до сих пор разгуливают на свободе. Анализ имеющейся в интернете информации вырисовывает следующую картину, сценарий для иностранцев, попирающих как нормы морали, так и законы Азербайджана, написан хорошим психологом. Главная задача для достижения поставленной цели, а именно ухода от ответственности за содеянное – это с помощью соцсетей сбить с толку людей и путем распространения дезинформации оказать давление на общественное сознание. А уже под этим прикрытием, с помощью все еще остающихся в правоохранительной системе страны коррупционеров и больших денег избежать ответственности за совершенные тяжкие преступления. Ничего не скажешь «отличный» план.