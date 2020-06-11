В Киеве могут усилить карантинные меры

Карантинные меры могут усилить в Киеве из-за напряженной эпидемиологической обстановки по коронавирусу, в пятницу штаб по чрезвычайным ситуациям будет принимать решение, сообщил советник мэра города Владимир Бондаренко.

По данным Минздрава, число зарегистрированных случаев коронавируса киевлян за минувшие сутки выросло на 95, всего болеют 3766. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что кабинет министров рассмотрит возможность усиления карантинных мер в случае стремительного роста заболеваемости коронавирусом в десяти из 24 областей страны.

"Есть необходимость к пересмотру карантинных ограничений, которые были ослаблены начиная с 23 мая. Город точно не готов к следующим этапам, которые были запланированы правительством 5 и 10 июня. По состоянию на сегодня в 9:30 соберется штаб по чрезвычайным ситуациям, на котором мы будем принимать решение о возможности усиления определенных ограничений", - сказал Бондаренко в эфире телеканала "Украина24" в пятницу.