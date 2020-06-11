Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу

Президент Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах в связи со строительством автомобильной дороги Гяндоб – Хачмаз – Ялама – государственная граница с Российской Федерацией (4 км) – Шахназарли в Шабранском районе, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Гяндоб – Хачмаз – Ялама – государственная граница с Российской Федерацией (4 км) – Шахназарли из государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 900 тысяч манатов.