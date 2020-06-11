Али Асадов о расширении сотрудничества с Россией

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по случаю государственного праздника – Дня России.

«Али Асадов отметил, что благодаря усилиям глав государств отношения между Азербайджаном и Россией, которые имеют многовековой фундамент, вышли на уровень стратегического партнерства», - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Азербайджана.

В письме также выражается надежда, что совместными усилиями взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Россией будет и впредь укрепляться и расширяться в интересах народов двух стран.