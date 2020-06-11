В Азербайджане еще один врач умер от коронавируса
От коронавируса умер врач Мехман Гусейнов. Об этом на своей странице в Facebook написал Вюсал Таиров – коллега Мехмана Гусейнова – врача-травматолога гянджинской больницы, скончавшегося 11 июня.
Согласно информации, 50-летний Мехман Гусейнов умер в Баку в больнице особого режима, где проходят лечение больные коронавирусом.
Мехман Гусейнов был ликвидатором последствий аварии в Чернобыле и участником карабахской войны.
Отметим, что Мехман Гусейнов стал третьим азербайджанским врачом, умершим от коронавируса.