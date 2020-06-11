Социально-экономические катаклизмы минувшей и нынешней недели – стремительное падение сирийского фунта и массовые протесты в провинции Сувейда, на которых звучали антиправительственные лозунги, – ускорили вопрос о назначении «козла отпущения», на которого режим Башара Асада может свалить все грехи.

Вполне логично, что им стал Имад Хамис, который занимал должность премьера с 2016 года. И действительно, некого-то ведь из клана Асадов или близких к режиму местных олигархов, таких как Самер Фоз и Мохаммад Хамшои или алавитских элит, ответственными назначать – не так поймут. Поэтому лучше уж Имада Хамиса, в политическом смысле и с учетом внутренних сирийских раскладов это вполне безопасно.

Новый премьер, Хусейн Арнус – типичный технократ. Родился в Маарет ан-Нуумане (что немаловажно – в провинции Идлиб) в 1953 году. Окончил строительный факультет в университете Алеппо в 1978 году. С 2013-го занимал пост министра общественных работ. С 2016-2018-го - министра жилищного строительства и общественных работ (когда произошло слияние министерств). Занимал посты губернатора Кунейтры и Дейр эз-Зора. Был заместителем министра связи. С 1992 по 2002 год – в дорожном бизнесе.

Крепкий хозяйственник, политики подчеркнуто сторонится, но хватит ли этих качеств, чтобы хотя бы немного приподнять экономику страны – большой вопрос, поскольку уже в самое ближайшее время Сирию ожидают крайне нелегкие времена. Дело в том, что с 17 июня в отношении Дамаска вступает в силу новый пакет американских санкций с громким названием «Акт Цезаря», которые носят всеобъемлющий характер и затрагивают практически все сферы экономики и жизни Сирии.

Поводом для их введения против компаний и лиц может стать продажа товаров для сирийской добывающей, перерабатывающей и строительной промышленности, продажа авиационной техники и запчастей для нее, предоставление инженерных услуг и т.д. Это же относится и к банковской сфере, которая и без того фактически отрезана от финансовых операций с другими странами.

При этом санкции распространяются не только на сирийские, но и на любые иностранные компании или физические лица, которые ведут дела с сирийским правительством. Например, зарубежным фирмам запрещено участвовать в восстановлении сирийской инфраструктуры на освобожденных территориях.