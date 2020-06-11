Асад готовится к походу Цезаря актуальный комментарий
Президент Сирии Башар Асад отправил в отставку премьер-министра страны Имада Хамиса. Временно исполняющим обязанности главы кабмина назначен министр общественных работ и жилищного строительства Хусейн Арнус.
Социально-экономические катаклизмы минувшей и нынешней недели – стремительное падение сирийского фунта и массовые протесты в провинции Сувейда, на которых звучали антиправительственные лозунги, – ускорили вопрос о назначении «козла отпущения», на которого режим Башара Асада может свалить все грехи.
Вполне логично, что им стал Имад Хамис, который занимал должность премьера с 2016 года. И действительно, некого-то ведь из клана Асадов или близких к режиму местных олигархов, таких как Самер Фоз и Мохаммад Хамшои или алавитских элит, ответственными назначать – не так поймут. Поэтому лучше уж Имада Хамиса, в политическом смысле и с учетом внутренних сирийских раскладов это вполне безопасно.
Новый премьер, Хусейн Арнус – типичный технократ. Родился в Маарет ан-Нуумане (что немаловажно – в провинции Идлиб) в 1953 году. Окончил строительный факультет в университете Алеппо в 1978 году. С 2013-го занимал пост министра общественных работ. С 2016-2018-го - министра жилищного строительства и общественных работ (когда произошло слияние министерств). Занимал посты губернатора Кунейтры и Дейр эз-Зора. Был заместителем министра связи. С 1992 по 2002 год – в дорожном бизнесе.
Крепкий хозяйственник, политики подчеркнуто сторонится, но хватит ли этих качеств, чтобы хотя бы немного приподнять экономику страны – большой вопрос, поскольку уже в самое ближайшее время Сирию ожидают крайне нелегкие времена. Дело в том, что с 17 июня в отношении Дамаска вступает в силу новый пакет американских санкций с громким названием «Акт Цезаря», которые носят всеобъемлющий характер и затрагивают практически все сферы экономики и жизни Сирии.
Поводом для их введения против компаний и лиц может стать продажа товаров для сирийской добывающей, перерабатывающей и строительной промышленности, продажа авиационной техники и запчастей для нее, предоставление инженерных услуг и т.д. Это же относится и к банковской сфере, которая и без того фактически отрезана от финансовых операций с другими странами.
При этом санкции распространяются не только на сирийские, но и на любые иностранные компании или физические лица, которые ведут дела с сирийским правительством. Например, зарубежным фирмам запрещено участвовать в восстановлении сирийской инфраструктуры на освобожденных территориях.
В итоге и без того печальная ситуация в сирийской экономике превращается в просто аховую, что влечет за собой и серьезный политический кризис, в том числе в отношениях между Дамаском, Тегераном и Москвой. Война все еще не окончена, но все внимание уже сосредоточено на том, что будет после.
«Экономическая ситуация в Сирии настолько катастрофическая, что дальше это продолжаться не может. Это начало больших перемен из-за разногласий внутри стоящего у власти клана, а также выходящих на всеобщее обозрение противоречий между Россией и Ираном», - уверяют знакомые с ситуацией местные источники.
Режим Асада вернул контроль над большей частью территории Сирии, но в реальности это власть над грудой развалин. Восстановление страны потребует сотен миллиардов долларов, которых нет ни у кого из внешних союзников режима – да и найти их в других источниках с учетом «акта Цезаря» будет весьма затруднительно. Экономический кризис еще никогда не был настолько тяжелым, даже в разгар войны.
Протесты против дороговизны жизни становятся все более заметными среди сторонников Асада, а после вступления в силу нового пакета американских санкций они еще более усилятся. Атмосфера в Дамаске мрачная. Инфляция словно с цепи сорвалась, и сирийский фунт больше ничего не стоит, к тому же многие местные бизнесмены критикуют передачу ключевых отраслей экономики российским и иранским предприятиям, поскольку рассматривают это как «подарки», а не полноценные инвестиции.
Противники режима зацикливаются на каждом сообщении о слабостях правительственного лагеря, тогда как сторонники Асада ведут себя так, словно в экономике страны и треугольнике Москва-Дамаск-Тегеран нет никаких проблем. Истина же, как ей и положено, находится где-то посередине: корабль шатает, победу режима и его внешних спонсоров сложно назвать триумфальной - но и на начало конца Асада все это тоже не очень похоже, поскольку и у него, и у Москвы есть несколько козырей в рукаве, которые вполне можно успешно использовать, причем так, что и новый премьер, Хусейн Арнус, окажется в роли творца «сирийского экономического чуда».
Но об этом – в ближайшее время, в очередных обновлениях haqqin.az, поскольку это уже совсем другая история, к которой кадровые перестановки в Дамаске, о которых мы говорим сегодня, имеют очень незначительное отношение.