Олимпиада в Токио может остаться без спонсоров

Более половины спонсоров Олимпийских игр 2020 года в Токио могут отказаться от финансирования соревнований. Об этом сообщает телеканал NHK.

Более половины компаний (65 процентов) отметили, что пока не решили, будут ли пролонгировать договоры о сотрудничестве в связи с переносом Игр. Спонсоры также заявили, что пока не вели никаких дополнительных переговоров с оргкомитетом соревнований. Возможное массовое бегство компаний связано с риском снижения зрительского интереса к Олимпиаде.

10 июня организаторы Олимпиады сообщили, что будут выступать за упрощение формата проведения соревнований. Планируется, в частности, рассмотреть возможность сокращения числа зрителей и участников Игр.