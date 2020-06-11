Дело о нарушителях карантина направлено в суд
В Баку в отношении нарушителей противоэпидемического и карантинного режимов возбуждено уголовное дело, сообщает Trend.
Согласно информации, жители Баку Самид Тахир оглу Гадиров, Афлатун Агаверди оглу Бабалыев и Туфан Тевеккюль оглу Гамбаров обвиняются по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов, приведшее к распространению заболеваний или создающее реальную угрозу распространения заболеваний) УК Азербайджана.
В суд направлено предложение для избрания в отношении указанных лиц меры пресечения в виде ареста.