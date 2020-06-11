Гражданина Азербайджана обвинили в убийстве «короля азартных игр»

Фархад Мамедов, отдел информации 13:38

В суде турецкого города Бурса состоялось заседание по делу об убийстве в октябре 2019 года 55-летнего Зейнела Демира, известного как «король азартных игр». В качестве исполнителя на процессе проходит гражданин Азербайджана Гасан Музаффаров, а в качестве заказчика преступления – гражданин Турции Ибрагим Йылдырым. Как пишут турецкие СМИ, владелец ночного клуба в Бурсе Зейнел Демир был застрелен, когда подъехал к своему заведению. Получившего огнестрельное ранение «короля» доставили в больницу, однако врачам спасти его не удалось. Заказчик и исполнитель убийства были установлены в ходе полицейского расследования.

На заседании суда обвиняемый в организации убийства Ибрагим Йылдырым, которому вменяется заказ на преступление, заявил, что виновным себя не признает и ничего об этом убийстве не знает. В подтверждение своей непричастности к делу Йылдырым представил хронику дня преступления – где был и что делал. «Собирался купить себе машину, для чего и встретился в тот день с Билалом Аксоем, с которым был и Гасан. До того с Гасаном знакомы почти не были, и ничего нас с ним не связывало. В 16:00, проехав немного, высадил их из своей машины. В 19:00 я поехал посмотреть выставленный на продажу автомобиль. Это, как потом выяснилось, было недалеко от места, где застрелили Зейнела Демира. Подъехав, увидел, что полиция перекрыла улицу, а расспросив собравшихся, узнал, что там произошло убийство. В 22:00 со мной связались из полиции, а потом показали фото Гасана. Я позвонил ему и предложил встретиться. Он пришел, и его задержали сотрудники полиции. Так что сам я к этому преступлению не имею никакого отношения. Зейнела знал, но никакой враждебности, претензий у нас друг к другу не было. Мы называли друг друга кузенами. И Гасану никакое убийство я не заказывал», - заявил обвиняемый. В своих показаниях Гасан Музаффаров, обвиняемый в исполнении заказа на убийство, сообщил, что живет в Турции уже семь лет, а Ибрагима Йылдырыма знает года четыре.