В Париже протестуют полицейские

Парижские полицейские устроили акцию протеста на Елисейских полях под лозунгом «Нет полиции — нет мира», передает РИА Новости.

Сначала стражи правопорядка окружили Триумфальную арку на автомобилях, на которых были закреплены плакаты с изображением ранений, полученных полицейскими во время несения службы. Затем они пешком отправились вниз от арки по Елисейским полям.

В акции участвовали несколько десятков человек. Они заявили, что французские власти не поддерживают своих полицейских. Протестующие также подчеркнули, что полицейские не расисты, и призвали прекратить ненависть против полиции.