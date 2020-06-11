Жара продолжится и завтра
Завтра, 13 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове сохранится солнечная и жаркая погода, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью на Апшероне температура воздуха составит 19-24, днем 35-40, в Баку ночью 21-23, днем 38-40 градусов тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 752 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 55-65%, днем 25-35%.
В районах преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах пройдут грозы, проливные дожди и град. Утром в горах туман, ветер восточный. Ночью 20-25, днем 35-40, местами 42 градуса, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.