По его данным, на минувшей неделе в республике число заразившихся коронавирусом выросло на 20%, подтверждено 1 449 случаев. Кроме того, на 2% выросло количество летальных исходов. По мнению Фуртунэ, главной причиной стало безответственное поведение граждан после снятия властями ряда ограничительных мер, пишет Корреспондент.net.

По данным министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну, с начала эпидемии в стране выявлено 10 727 заразившихся, из них выздоровели 6 229, умерли 382. В настоящее время в больницах и на дому лечатся 4 116 человек, из них 344 в тяжелом состоянии. При этом 1 847 заразившихся - медики.