Ильхам Алиев наградил Шахина Мустафаева

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Шахина Абдулла оглу Мустафаева орденом "Шохрат" за особые заслуги в развитии экономики Азербайджана, сообщает АзерТАдж.

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