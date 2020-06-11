МЧС предлагает психологическую помощь гражданам

Для оказания поддержки гражданам, у которых возникли психологические проблемы в период действующего в Азербайджане карантинного режима, с 8 апреля этого года организовано оказание неотложной психологической помощи профессиональными психологами Министерства по чрезвычайным ситуациям по горячей линии «112», сообщает пресс-служба МЧС.

В министерстве отметили, что эта телефонная линия функционирует 24 часа в сутки, на ней работают прошедшие специальную подготовку 12 психологов МЧС.

За прошедшее время на горячую линию из Баку и различных регионов республики поступило более 1000 обращений. Обращения поступили в основном от людей, боящихся заразиться COVID-19, испытывающих беспокойство за своих пожилых родителей, стресс и панику.

Отметим, главная цель оказания психологической помощи – не оставлять граждан наедине с их психологическими проблемами, оказать им моральную поддержку, помощь в период карантинного режима. Граждане могут позвонить на горячую линию «112» в любое время суток и получить соответствующую психологическую поддержку.