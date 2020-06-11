МИД Грузии: Тбилиси не испортит отношений с Киевом из-за Саакашвили

Тбилиси не допустит, чтобы стратегические отношения с Киевом были испорчены из-за экс-президента, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, заявил журналистам глава МИД Грузии Давид Залкалиани, комментируя вызов посла Украины Игоря Долгова в грузинское внешнеполитическое ведомство.

"Исходя из наших стратегических отношений, мы не допустим, чтобы из-за одного осужденного и разыскиваемого человека наше партнерство оказалось под угрозой", - цитирует Залкалиани ТАСС.

Накануне посла Украины в Грузии вызвали в МИД после того, как Саакашвили в Facebook опубликовал видеообращение с призывом ко всем оппозиционным партиям Грузии объединиться на парламентских выборах в октябре этого года. После встречи в МИД украинский дипломат заявил, что слова Саакашвили были личным мнением человека, который, несмотря на пост главы Исполнительного комитета реформ Украины, не является официальным представителем Киева.

В отношениях Грузии и Украины возникли разногласия после того, как президент Владимир Зеленский 7 мая назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. В ответ Тбилиси отозвал из Киева посла.