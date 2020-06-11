Пожар, произошедший на территории Апшеронского района вблизи Джейранбатанского водохранилища, потушен в 15:38 силами МЧС.

Информация об этом размещена на сайте МЧС.

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Недалеко от Джейранбатанского водохранилища в Апшеронском районе на участке площадью два гектара горят сухая трава и кустарники.

Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, к тушению пожара привлечены сотрудники и техника Государственной службы пожарной охраны и личный состав войск Гражданской обороны. Пожар взят под контроль, распространение огня предотвращено.

Работы по тушению пожара продолжаются. Позже будет предоставлена дополнительная информация.

Отметим, что вчера также вокруг Джейранбатанского водохранилища на территории поселка Джейранбатан Апшеронского района произошел пожар, горели высохшая трава и кустарники.