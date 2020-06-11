Пашинян обвинил в кризисе народ и правительство Армении

В Армении кризис, и в этом виновато и правительство, и народ, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на внеочередном заседании парламента.

"В Армении кризис, и это необходимо зафиксировать. В этом виноваты мы все. Когда я говорю мы, я имею в виду и правительство, и народ. Мы все не соблюдали противоэпидемические правила должным образом. Я и сам виноват, о чем свидетельствует тот факт, что заразился коронавирусом", — цитирует армянского премьера Sputnik Армения.

По словам главы правительства, невозможно преодолеть пандемию, не соблюдая противоэпидемические правила: "Если бы правила соблюдались должным образом, у нас бы уменьшилось число инфицированных... Цифры не только не уменьшаются, но и продолжают расти".

Премьер-министр настоятельно порекомендовал каждому гражданину взять на себя обязательство отныне соблюдать все правила строгим образом.