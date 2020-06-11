Турция раскрыла детали террористического дуэта Мубариза Мансимова и Фетхуллаха Гюлена

Согласно информации издания, Главная прокуратура Стамбула передала в суд 26-страничное обвинительное заключение в отношении руководителя группы компаний Palmali Мубариза Мансимова. В обвинительном заключении подробно говорится о принадлежности подозреваемого к террористической организации FETÖ, а также о том, что он выставлял в музее личные вещи главаря движения Фетхуллаха Гюлена.

Расследование в отношении азербайджанского бизнесмена Мубариза Мансимова, арестованного по обвинению в связях с руководителями террористической организации FETÖ, завершено, пишет турецкое издание Sabah.

В этом документе прокуратура приводит также доказательства тесных связей Мубариза Мансимова с руководителями FETÖ – Акыном Ипеком, Суатом Йылдырымом, Сулейманом Уйсалом, с которыми олигарх поддерживал связь по телефону. Также прокуратура Стамбула утверждает, что Мубариз Мансимов из своего рабочего офиса связывался с имамом террористической организации FETÖ в России Ахметом Хамди Вуралом, используя при этом в целях предосторожности специальное оборудование Jammer, чтобы избежать прослушки.

Издание напоминает, что в результате проводимого Главной прокуратурой Стамбула расследования основатель группы Palmali Мубариз Мансимов был задержан в рамках расследования по делу террористической организации FETÖ в начале марта этого года. Мубариз Мансимов был взят под стражу сотрудниками департамента финансовых преступлений полиции Стамбула. Был произведен обыск по месту жительства бизнесмена.

Издание отмечает, что, согласно обвинительному заключению, Мубариз Мансимов лично встречался с главарем террористической организации Фетхуллахом Гюленом, а затем выставлял личные вещи Гюлена в своем музее. Прокуратура также обвиняет Мансимова в том, что он оказывал финансовую помощь ячейкам и школам террористической организации FETÖ, действующим за пределами Турции.

Главная прокуратура Стамбула, учитывая интенсивность контактов Мубариза Мансимова с руководством террористической организации FETÖ и его деятельность в составе этой организации, выдвинула ему обвинения по статье «Участие в вооруженной террористической организации». Суд над бизнесменом начнется в ближайшие дни и пройдет в суде Стамбула по тяжким преступлениям.