Kontakt Home представил новый радостный логотип

Kontakt Home представил свой новый логотип и слоган Sevindirir (Радует). Основная причина обновления заключается в донесении всей философии бренда, основанной на создании радости, дружбы и хорошего настроения, а также на достижении высокого уровня по каждому параметру за годы его работы, также расширении сети товаров и услуг.

Вафа Рустамова, менеджер по связям с общественностью сети магазинов «Kontakt Home», объяснила новый логотип следующим образом:

- Уже многие годы мы делаем доступными любимые товары и услуги для наших клиентов. Покупка любимых товаров, в которых они нуждаются, приносит им радость, счастье и хорошее настроение. Наша главная задача сегодня - доставить эту радость нашим клиентам, стать свидетелями их приятных моментов. Элемент улыбки, отраженный в логотипе ;) ещё раз подчёркивает это.

- I < указывает на первую букву слова «Kontakt». Как видите, мы не перенесли элемент «Дома» (слово «Home») нашего предыдущего логотипа в обновленный дизайн. Принимая во внимание, что спектр услуг будет расширяться в ближайшие годы, мы отделили слово «Home» и сохранили его как концепцию самого бренда «Kontakt». В настоящее время у нас есть концептуальные магазины «Kontakt Home» и «Kontakt Smart».

- «В целом, элемент улыбки (эмодзи ;)) исходит от цифровой платформы, что отражает приверженность бренда к цифровому миру, другими словами, подчёркивает его современность».

Отметим, что новый корпоративный дизайн уже представлен на нескольких платформах и будет постепенно применяться во всех внешних и внутренних коммуникациях бренда. Магазины «Халглар» и «Бакиханов-2» уже введены в эксплуатацию в обновленном стиле. В компании также сообщили, что в ближайшее время ожидается открытые еще двух магазинов: один в Баку, недалеко от Украинского круга, а другой в 10-м микрорайоне Сумгайыта.