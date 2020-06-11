У Елены Зеленской коронавирус

"Супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни", – сказано в сообщении, передает издание Гордон.

Зеленская находится на амбулаторном лечении, она изолирована от других членов семьи. Где и когда заразилась первая леди, пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование, отметили в Офисе президента.