В Ереване задержаны оппозиционные активисты и юристы

В Ереване полицейские задержали ряд общественных, политических деятелей Армении, проводивших акцию протеста у полицейского отделения, в том числе Арсена Бабаяна и лидера оппозиционной партии «Адеквад» Артура Даниеляна, резко критикующего нынешние власти страны, сообщает Новости-Армения.

Сначала сотрудники полиции по громкоговорителю объявили о том, что участники акции протеста должны ее прекратить и разойтись в течение трех минут. Однако последние отказались выполнить требование, после чего полицейские начали задержания.

Отмечается, что протестующие собрались у отделения полиции после того, как сегодня стражи порядка задержали четырех юристов, которые с группой коллег проводили акцию протеста у здания парламента республики. Они требовали разрешения на проведение мирных собраний в условиях ЧП. Участники акции соблюдали социальное расстояние. Они заявили, что проводят одиночные акции и не нарушают ни одно установленное комендантом ограничение. В полиции заявили, что это нарушение правила на запрет проведения собраний, что в случае прекращения акции нарушители будут подвергнуты административному задержанию.

Напомним, режим ЧП был введен в Армении 16 марта в связи с распространением коронавируса. Согласно решению коменданта Армении, все виды собраний в стране запрещены.