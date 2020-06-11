Нефть перешла к росту после обвала накануне

Цены на нефть сегодня днем перешли к росту после падения в четверг на 7-8% из-за опасений за спрос на сырье и глобальной волатильности, охватившей рынки, свидетельствуют данные торгов, пиет издание ПРАЙМ.

Согласно информации, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,01%, до 38,94 доллара за баррель; июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,8%, до 36,63 доллара за баррель.

В четверг нефтяные котировки сократились на 7-8%, но в ходе торгов падение достигало 9-10%. В ходе предыдущей торговой сессии рынки охватила заметная волатильность, которая привела не только к снижению нефтяных цен, но и падению фондовых рынков. Биржи Европы в четверг снизились почти на 4-5%, США — на 5-7%. Опасения были связаны с рисками второй волны заболевания коронавирусом, и волатильность затронула нефтяной рынок, поскольку падение экономики затрагивает и нефтяной спрос.