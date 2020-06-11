Северная Корея разочаровалась в Трампе

Отношения Северной Кореи и США за два года превратились в безнадежные. Об этом заявил министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава МИД рассказал, что обстановка на Корейском полуострове «день ото дня катится к худшему». По его словам, с первой встречи американского и корейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына в 2018-м «всходившие надежды сменились отчаянием», а «искра оптимизма на мирное процветание погасла под натиском пессимистического кошмара».

Ли Сон Гвон пояснил, что за это время Пхеньян прекратил ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, расформировал ядерный полигон, вернул США останки погибших военных. В то же время Трамп «чуть что — гордо болтал» об этом, не предпринимая ничего в ответ. При этом США продолжали вооружать Южную Корею, и в итоге обстановка на полуострове лишь ухудшилась, и вместо мира здесь теперь «постоянно скитается призрак ядерной войны», указал министр.