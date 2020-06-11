Коронавирус не отступает в Иране: тысячи зараженных, десятки умерших
В Иране число случаев заражения коронавирусом возросло на 182 545, летальных исходов — на 8 659, зафиксированы 144 649 случаев выздоровления, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования ИРИ Сима Садат Лари.
"За последние сутки выявлены 2 369 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 182 542 человек", - передает ее слова IRNA.
Она отметила, что за последние сутки умерли 75 человек. Помимо провинции Хузестан, в «красную зону» включены Хормозган, Курдистан, Восточный Азербайджан и Лористан, отметила представитель Минздрава ИРИ.