Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил свою работу с работой саперов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Во время онлайн-общения с юнармейцами представитель Кремля отметил, что сложность его работы заключается в том, что неосторожное высказывание может использоваться недоброжелателями против главы государства и самого себя. «Поэтому работа такая, суть как у сапера — ошибаешься один раз», — сказал он.

Также Песков рассказал, что входит в его обязанности как пресс-секретаря президента. В первую очередь, это разъяснение журналистам вопросов, которые связаны с российским лидером.