Сегодня в Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного органа в отношении бывшего главы ИВ Нефтчалинского района Исмаила Велиева и других арестованных вместе с ним должностных лиц.

Решением суда срок применения меры пресечения в виде ареста в отношении И.Велиева и других арестованных должностных лиц продлен еще на 3 месяца.

* * * 16:28

Бывший глава ИВ Нефтчалинского района Исмаил Велиев и другие должностные лица доставлены в Сабаильский районный суд для рассмотрения вопроса о продлении их ареста, сообщает Report.

Напомним, что Исмаил Велиев и другие должностные лица Нефтчалинского района были арестованы в ходе спецоперации СГБ. В отношении них выдвинуты обвинения в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями.