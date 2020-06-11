Продлен срок ареста экс-главы ИВ Нефтчалы обновлено 18:01
Сегодня в Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного органа в отношении бывшего главы ИВ Нефтчалинского района Исмаила Велиева и других арестованных вместе с ним должностных лиц.
Решением суда срок применения меры пресечения в виде ареста в отношении И.Велиева и других арестованных должностных лиц продлен еще на 3 месяца.
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Бывший глава ИВ Нефтчалинского района Исмаил Велиев и другие должностные лица доставлены в Сабаильский районный суд для рассмотрения вопроса о продлении их ареста, сообщает Report.
Напомним, что Исмаил Велиев и другие должностные лица Нефтчалинского района были арестованы в ходе спецоперации СГБ. В отношении них выдвинуты обвинения в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями.