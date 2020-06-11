Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 июня 2020 года утвердил новую структуру Генеральной прокуратуры Азербайджана. В целях оптимизации деятельности Генпрокуратуры количество управлений и отделов было увеличено с 15 до 18, а Следственное управление по тяжким преступлениям и Следственное управление прокуратуры Баку были объединены в Следственное управление Генпрокуратуры. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, распоряжением главы государства Гейдар Мамедов был назначен на должность заместителя генпрокурора Азербайджана.

Приказами генпрокурора исполняющим обязанности главы созданного Следственного управления Генпрокуратуры будет исполнять Неймат Авазов, Натик Абдуллаев назначен на должность начальника управления по надзору за исполнением законов в следственной и оперативно-розыскной работе органов внутренних дел Генеральной прокуратуры, Эльшан Аббасов – на должность начальника управления организации и контроля за исполнением Генеральной прокуратуры, Натиг Гусейнов – на должность начальника управления кадров Генпрокуратуры, Кямал Гылыджов – на должность начальника управления служебных расследований Генеральной прокуратуры, Мурад Дадашев – на должность начальника управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры, Aнар Мамедов – на должность заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, Сардар Иманов – на должность прокурора Хатаинского района.

В то же время Эльдар Султанов, долгие годы возглавлявший пресс-службу Генпрокуратуры, был освобожден от занимаемой должности и назначен начальником управления по организации работы с документами и обращениями.

Исполнять обязанности главы пресс-службы Генпрокуратуры поручено Гюнай Салимзаде.

Продолжается работа по проведению структурных реформ в органах прокуратуры и комплектации кадрового корпуса профессиональными сотрудниками.