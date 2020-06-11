В Лондоне пытаются спасти памятник Черчиллю

Власти британской столицы закрыли в пятницу щитами памятник бывшему премьер-министру Соединенного Королевства Уинстону Черчиллю (1874-1965) и кенотаф - символический памятник павшим солдатам.

Как сообщает телеканал Sky News, это сделано в преддверии новых акций протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, запланированных в Великобритании на эти выходные.

На распространенных телеканалом фотографиях видно, что вокруг монументов, расположенных в самом центре Лондона - на Парламентской площади и на правительственной улице Уайтхолл - за ночь появились защитные короба. На прошлых выходных именно два этих монумента исписали граффити во время многотысячной акции протеста в центре города.