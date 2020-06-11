Экспресс-маршруты закрывают, а автобусы продолжат обслуживать пассажиров

Движение автобусов по 7 экспресс-маршрутам, организованным в связи с приостановкой деятельности ЗАО "Бакинский метрополитен" в период усиления особого карантинного режима, будет прекращено с 16 июня. Об этом сообщило Бакинское транспортное агентство.

Отмечено, что с возобновлением деятельности метро их рентабельность снизилась. Так, если до 9 мая по экспресс-линиям ежедневно перевозилось в среднем 45-46 тыс. пассажиров, то после запуска метро показатель снизился на 94% - до 2-3 тыс. пассажиров.

Снятые с экспресс-линий автобусы будут привлечены к пассажирским перевозкам по маршрутам ООО BakuBus. Тем самым будет списана часть технически непригодных автобусов, срок эксплуатации которых подходит к концу.

Напомним, что 7 экспресс-линий функционировали в течение 2 месяцев. За этот период экспресс-автобусами было перевезено около 1,5 млн пассажиров. В целом же в период закрытия метро объем регулярными и экспресс-маршрутами было перевезено 30 млн пассажиров.