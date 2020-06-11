Масочный режим введен и в Грузии

"Мы обязаны призывать население носить маски в обязательном порядке. Моя просьба и призыв ко всем членам парламента - самим носить маски. Мы должны быть примером для нашего общества. Когда мы призываем общество носить маски, в первую очередь мы сами должны подавать им пример", - сказал глава комитета по юридическим вопросам парламента Анри Оханашвили, вынося на обсуждение законопроект в третьем чтении.

Парламент Грузии в пятницу в третьем и окончательном чтении большинством голосов проголосовал за законопроект об установлении штрафов в размере 20 лари (более $6,6) для людей, отказывающихся от ношения масок в закрытых публичных пространствах и общественном транспорте. Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа, передает ТАСС.

По его словам, новый закон будет действовать до окончания пандемии новой коронавирусной инфекции. Однако не исключено, если в Грузии ситуация резко улучшится, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не снимет режим пандемии, ношение масок в республике может стать необязательным.

Изменения также устанавливают штрафы в размере 500 лари (более $165) для владельцев тех закрытых помещений, куда будут пропускать людей без масок. Законопроект, предполагающий внесение изменений в Кодекс административных правонарушений Грузии и УК, изначально подразумевал выписывание штрафов для физических лиц в размере 50 лари (более $16), однако позже законодатели решили сократить эту сумму до 20 лари.

Законодательная инициатива также предполагает штраф в размере 2 тыс. лари (более $660) для людей, которые нарушат режим самоизоляции или карантина. Юридическому лицу выпишут штраф в размере 10 тыс. лари ($3,3 тыс.). У закона есть и исключение: те люди, которые из-за состояния здоровья не могут носить маски, должны будут обратиться к врачу, который выдаст им специальное заключение, и полиция не будет их штрафовать.

В Грузии из-за пандемии коронавируса с 21 марта по 22 мая действовал режим ЧП. Кроме того, с 21:00 до 06:00 действовал комендантский час. По последним данным, в стране выявлены 837 случаев заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией доставлены на родину из-за рубежа. Не менее 697 человек выздоровели. На карантине находятся более 3,2 тыс. человек, в стационарах - 303; 13 пациентов умерли.