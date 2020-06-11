В Азербайджане 336 новых больных коронавирусом. Пять больных умерли Их стало 3992
В Азербайджане выявлено 336 новых случев заражения коронавирусом, 183 пациента вылечились и были выписаны домой. Об этом заявили на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине.
В Оперативном штабе также сообщают о смерти пяти пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.
В Азербайджане выявлено в общей сложности 9218 фактов заражения коронавирусом, из этого числа 5113 человек вылечились, 113 человек скончались.
В больницах особого режима продолжают лечение 3992 активных больных.