«В портал «icazə.gov.az» также должна быть внесена информация об автомобилях сотрудников структур, чья деятельность разрешена в дни ужесточенного карантинного режима». Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал начальник Отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Кямран Алиев.

К.Алиев отметил, что эти лица не имеют права развозить в автомобилях членов семьи: «Также нельзя злоупотреблять выгулом домашних животных. Пусть люди не думают, что могут с животным гулять 1-2 часа, а потом передать животное соседу».

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Больные, которым необходим диализ, в дни жесткого карантина должны обратиться на горячую линию «108». Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба заявил глава ASAN Ульви Мехтиев.

Ульви Мехтиев также заявил, что на горячую линию «108» могут позвонить люди, которые не смогли дозвониться на горячую линию «103».

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Оперативный штаб при Кабмине проводит брифинг в связи с коронавирусом, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

В брифинге принимают участие начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД полковник полиции Кямран Алиев, глава рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Исаев, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев и руководитель аппарата главы исполнительной власти города Баку Эльгин Габибуллаев.