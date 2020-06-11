Что делать с мусором в дни жесткого карантина?

В дни специального карантинного режима в городе могут возникнуть определенные проблемы в связи с перевозкой бытовых отходов. Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба сказал руководитель аппарата главы Исполнительной власти города Баку Эльгин Хабибуллаев.

По его словам, перед каждым подъездом будут размещены специальные контейнеры для утилизации мусора. За два дня будет установлено более 1000 таких контейнеров.

Э. Хабибуллаев также отметил, что на балансе ИВ находятся 11 435 зданий, лифты этих зданий дезинфицируются дважды в неделю.