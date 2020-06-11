Турецкая армия провела сегодня масштабные учебные маневры в международных водах Средиземного моря, передает Anadolu.

В Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что в маневрах, продолжавшихся около восьми часов, были отработаны элементы совместных действий ВМС и военной авиации.

Поставленные задачи успешно выполнили команды 8 фрегатов и корветов, поддержку которым оказывали 17 военных самолетов.

Общая площадь зоны маневров под командованием Центра совместных операций ВС Турции составила две тысячи квадратных километров.

В ходе учений экипажи самолетов отработали также дозаправку топливом от самолета над морем.