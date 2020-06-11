На бакинские пляжи придется заранее занимать очередь

«Мы вместе с Исполнительной властью города Баку готовим систему очередей на пляжи». Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава ASAN Ульви Мехтиев.

У.Мехтиев отметил, что будет разработана соответствующая система: «Место в очереди будет назначаться исходя из количества мест на пляже».

В то же время руководитель аппарата главы Исполнительной власти города Баку Эльгин Хабибуллаев заявил о начале пляжного сезона.

«В Баку подготовлены 6 общественных пляжей. На пляжах нужно соблюдать правила. На пляже должен быть человек, регулирующий эти вопросы», - сказал он.