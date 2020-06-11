По сведениям издания, сотрудники эпидемиологической службы проводят работу по дезинфекции нескольких объектов на территории южного района Фэнтай, где были обнаружены инфицированные.

Власти китайской столицы в пятницу закрыли несколько оптовых продуктовых рынков в связи с выявлением в городе двух заразившихся коронавирусной инфекцией, работавших в Главном исследовательском центре мясной продукции Китая. Об этом сообщила пекинская газета "Синьцзинбао".

Согласно распространенному распоряжению правительства, компетентные органы должны проверить на наличие вируса все заведения общепита в Пекине, включая столовые в школах и домах престарелых. Кроме того, столичная администрация уделит особо пристальное внимание инспектированию компаний, которые занимаются поставками мяса и морепродуктов.

За последние двое суток власти зафиксировали в столице три случая заражения - впервые за последние два месяца. Двое из инфицированных, выявленных на днях, за последние недели не выезжали за пределы Пекина и, как утверждают, не общались с жителями регионов, где прежде существовали крупные вспышки коронавируса.

По статистике, за все время в городе было зарегистрировано 597 пациентов с коронавирусом, из них 584 выздоровели, девять умерли. Официально в медицинских учреждениях Пекина нет ни одного заразившегося без симптомов и только четыре заболевших.