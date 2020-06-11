TƏBİB: Некоторые люди скрывают, что у них коронавирус

Определенное число людей скрывают, что болеют коронавирусной инфекцией, занимаясь самолечением в домашних условиях.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба заявил глава рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Исаев.

По его словам, скрывать заболевание - не лучшее решение, это может привести к ухудшению ситуации.