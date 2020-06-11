Турция представила препарат против COVID-19

В Турции разработали первый отечественный синтезированный лекарственный препарат для лечения коронавирусной инфекции (COVID-19). Как сообщили в Министерстве промышленности и технологий Турции, препарат разработан специалистами Совета по научно-техническим исследованиям TÜBİTAK, передает Anadolu.

Ранее инженеры и ученые из TÜBİTAK в кратчайшие сроки разработали аппараты искусственной вентиляции легких, часть которых уже экспортируется за рубеж.