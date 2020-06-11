Турция представила препарат против COVID-19
В Турции разработали первый отечественный синтезированный лекарственный препарат для лечения коронавирусной инфекции (COVID-19). Как сообщили в Министерстве промышленности и технологий Турции, препарат разработан специалистами Совета по научно-техническим исследованиям TÜBİTAK, передает Anadolu.
Ранее инженеры и ученые из TÜBİTAK в кратчайшие сроки разработали аппараты искусственной вентиляции легких, часть которых уже экспортируется за рубеж.
Следующей разработкой ученых из TÜBİTAK стал синтезированный противовирусный препарат под названием «Фавипиравир», над разработкой которого работала команда из 32 ученых под руководством врачей Мустафы Гюзела и Зейнеп Атабай Ташкент. «Фавипиравир» используется в тестовом режиме в лечении COVID-19 и дает позитивные результаты.
Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил, что новый синтезированный препарат является полностью отечественной разработкой. «После завершения процесса клинических исследований и выдачи лицензии препарат будет использоваться не только в Турции, но и за рубежом. Уверен, что Турция добьется серьезных успехов в борьбе с пандемией», - сказал министр.