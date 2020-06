UNEC в топ-250 лучших университетов мира по экономике

В этом году в выпуске рейтинга U-Multirank были оценены около 1 800 университетов из 92 стран по 5 критериям – преподавание и обучение, исследование, передача знаний, интернационализация и региональная деятельность. UNEC, общая деятельность которого была оценена организацией U-Multirank на «А» (очень хорошо), в этом году расположился в рейтинге лучших 950 университетов (среди 1786 университетов).

Среди 1 786 университетов в рейтинге UNEC по экономической дисциплине (subject ranking), показав в специальном рейтинге лучший 209 результат, расположился в числе 250 лучших университетов.

О U-Multirank - рейтинг высших учебных заведений, разработанный независимым консорциумом по инициативе Европейского Союза. В члены консорциума входят Центр высшего образования Германии (Centre for Higher Education), Центр исследований политики высшего образования университета Twente (Higher Education Policy Studies), Центр исследований науки и технологии университета Leiden (Centre for Science and Technology Studies) и Фонд знаний и развития Испании (Fundación CYD).