В каких условиях коронавирус распространяется быстрее

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекционное заболевание COVID-19, быстрее распространяется в районах с прохладным, сухим, а не с тропическим климатом. К такому выводу пришла международная группа ученых, представившая результаты исследования в онлайн-журнале Американской медицинской ассоциации JAMA Network Open, сообщает информагентство UPI.

Ученые изучили ситуацию с распространением вируса в 50 городах по всему миру - как тех, где вирус распространился широко, так и тех, где наблюдались лишь отдельные случаи. Затем данные из городов с большим числом случаев заражения - Ухань (КНР), Токио (Япония), Тэгу (Южная Корея), Кум (Иран), Милан (Италия), Париж (Франция), Сиэтл (США) и Мадрид (Испания) - сравнили с данными из 42 других городов. Исследователи обратили внимание на то, что города с большим числом пациентов с коронавирусом расположены в пределах 30-50 градусов северной широты. В период наибольшего распространения там вируса температура в этом районе была в пределах от +5 до +10 градусов Цельсия, а влажность - от 44 до 84%, передает ТАСС.

"Мы считаем, что SARS-CoV-2 в меньшей степени распространяется в условиях более высоких температур и влажности", - заявил в интервью UPI соавтор исследования, адъюнкт-профессор Института вирусологии при Университете штата Мэриленд Мохаммед Саджади.

По его мнению, "изучение климатических изменений можно использовать при прогнозах того, где может произойти вспышка, этот фактор следует учитывать при разработке будущих эпидемиологических моделей". Саджади отметил, что для проверки выдвинутой гипотезы необходимо провести исследования в лабораториях, где есть возможность имитировать климатические изменения.