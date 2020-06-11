TƏBİB: Рост больных COVID-19 может привести к трудностям с лечением в больницах

По мере роста числа инфицированных коронавирусом могут возникнуть трудности в связи с лечением в стационаре, сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров глава рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев.

"Рост числа больных может привести к переполнению больниц и увеличению числа летальных исходов. Граждане должны серьезно отнестись к этому заболеванию, соблюдать установленные требования", - сказал В.Алиев.

Кроме того, В.Алиев отметил, что в некоторых случаях в пандемических больницах Баку уже есть проблема с нехваткой места, и учитывая плотность населения и ожидание подобных проблем, создаются больницы модульного типа.