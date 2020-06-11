Контактировавшим с Теймуром Мустафаевым посоветовали как можно скорее обратиться к врачам

Народный артист Теймур Мустафаев умер от коронавируса. Об этом сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Васиф Алиев.

По его словам, у народного артиста была диагностирована острая двусторонняя пневмония. «Лицам, контактировавшим с народным артистом, рекомендуется обратиться к врачам как можно скорее», - сказал представитель TƏBİB.