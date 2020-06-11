Азербайджан и Италия укрепляют экономическое сотрудничество

С азербайджанской стороны в видеоконференции также приняли участие представители министерств иностранных дел, экономики, SOCAR, ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания», Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO), Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики. С итальянской стороны - представители Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики и нескольких компаний.

Накануне состоялась видеоконференция с участием сопредседателей Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией - министра энергетики Парвиза Шахбазова и государственного секретаря Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано - с целью обсуждения задач, поставленных главой государства в ходе визита в Италию в феврале текущего года, а также состояния исполнения подписанных документов.

Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации и перспективах международного сотрудничества, двусторонних отношениях в период пандемии коронавируса (COVID-19). В ходе видеоконференции были обсуждены меры, осуществляемые в нашей стране в борьбе с COVID-19, выделение правительством Азербайджана пожертвования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в размере 10 млн долларов, а также оказание гуманитарной помощи странам, страдающим от пандемии, в том числе Италии, по инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой.

Было отмечено, что по итогам января-апреля 2020 года товарооборот между двумя странами по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 13,82% и достиг $2 млрд 554 млн. Также было отмечено, что в этом году импорт вырос на 14,50%, а экспорт - на 13,77%. За четыре месяца текущего года доля Италии во внешнеторговом обороте Азербайджана составила 26,36% (1-е место), в том числе в экспорте - 38,15% (1-е место), в импорте - 4,39% (6-е место). Сырая нефть и жидкое топливо сыграли ключевую роль в росте экспорта.

Сопредседатель комиссии, министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию 20-21 февраля стал историческим с точки зрения дальнейшего развития отношений между двумя странами: «В ходе этого визита, еще более укрепляющего стратегические подходы к политическим и экономическим отношениям дружественных стран-партнеров, были достигнуты договоренности, которые позволят увидеть преимущества азербайджано-итальянского партнерства во всех областях, а также на региональном и глобальном уровнях. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, мы должны продолжать наши усилия по реализации Плана действий по укреплению многомерного стратегического партнерства».

С этой целью посчиталось целесообразным проведение в III квартале 2020 года первого заседания по азербайджано-итальянскому стратегическому диалогу и проведение очередных политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами обеих стран, а также укрепление межпарламентского сотрудничества и контактов в рамках международных организаций.

Министр также выразил благодарность правительству Италии за продвижение реализации проекта ТАР. «Мы были бы рады видеть председателя Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии сдачи в эксплуатацию «Южного газового коридора».

Государственный секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано поблагодарил президента и правительство Азербайджана за помощь в сложный период. Он оценил эту поддержку как показатель не только стратегического партнерства Азербайджана и Италии, но и искренней дружбы. Он также выразил поддержку Италии инициативе президента Азербайджана по проведению специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященной пандемии COVID-19.

Манлио Ди Стефано отметил, что Азербайджан является важным партнером Италии: «В прошлом году Азербайджан был крупнейшим поставщиком сырой нефти в Италию. Государственный визит президента Азербайджана является прочной основой для многостороннего развития отношений двух стран на новом этапе, основанном на сильном энергетическом сотрудничестве».

В ходе встречи также были обсуждены вопросы укрепления экономического сотрудничества, в том числе расширения инвестиционного сотрудничества. Обсуждались вопросы, вытекающие из документов о сотрудничестве, подписанных с Ansaldo Energia, Snam S.p.A., Cassa Depositi Prestiti SpA, Leonardo, IMA, Итальянским торговым агентством (ICE) и Simest. Было рекомендовано ускорить работу между ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» и компаниями CDP, SAS, Simest. Была отмечена важность своевременного согласования проектов «Соглашения о защите и поощрении взаимных инвестиций между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой» и «Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством экономики Азербайджанской Республики и итальянской Guardia di Finanza».