Откроются ли в Баку развлекательные центры и кинотеатры?

Возобновление деятельности развлекательных центров и кинотеатров может привести к злоупотреблению и росту инфицирования, поэтому решение об их открытии не обсуждается, сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев.

По его словам, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация не позволяет возобновить деятельность развлекательных центров и кинотеатров: «После открытия развлекательных центров люди будут выходить на улицу, что может привести к потере контроля над инфицированием. Нынешняя ситуация не позволяет открыть развлекательные центры».