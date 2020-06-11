Тегеран потребовал от Сеула вернуть миллиарды Ирана
Президент Ирана Хасан Роухани поручил Центробанку страны предпринять все необходимые шаги по возвращению около 9 миллиардов долларов, блокированных на банковских счетах в Южной Корее, сообщает пресс-служба администрации президента Исламской Республики.
Как передает Anadolu, накануне в ходе телефонного разговора с главой Центробанка Ирана Абдуннасыром Химмети Роухани раскритиковал официальный Сеул за блокирование иранских средств под предлогом американских санкций.
Роухани поручил Центробанку в тесной связке с МИД Ирана поднять вопрос в международных структурах и добиться возвращения денег в страну. «Южная Корея не позволяет использовать ресурсы Центробанка Ирана для закупки лекарственных препаратов и продуктов питания. Сеул должен снять блок и как можно скорее», - сказал Роухани.