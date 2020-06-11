На рейсы в Нахчыван можно будет попасть только с негативным тестом на COVID-19

Отмечается, что билеты на сайте должны приобретаться кредитной картой самого пассажира, что будет проверяться на регистрации рейса. Приобретать билеты нескольким пассажирам возможно только в случае, если владелец кредитной карты также будет в составе группы пассажиров на том же рейсе. Для оформления же билета с кредитной картой не на имя пассажира необходимо обратиться в службу поддержки авиакомпании по электронной почте [email protected] и через нее оформить покупку билета.

Согласно информации, для обеспечения максимальной прозрачности и предотвращения скопления людей на кассах авиабилеты продаются только в режиме онлайн на официальном сайте авиакомпании www.azal.az.

С 18 июня «Азербайджанские Авиалинии» начинают выполнение внутренних рейсов по направлению Баку - Нахчыван - Баку. В этот день будут выполнены два рейса - из Баку самолеты вылетят в 12:00 и 15:00, из Нахчывани – в 14:10 и 17:10, сообщили haqqin.az в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

В сообщении также отмечается, что 11 июня была открыта продажа билетов на рейсы до 2 июля включительно (всего 6 рейсов). Ввиду высокого спроса за это время были раскуплены все 1 200 билетов. Начиная с 14 июня на сайте авиакомпании будет открыта продажа билетов на 8 рейсов до конца июля (на 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 и 30 июля). Продажа авиабилетов на рейс будет закрываться за 72 часа до вылета.

Рейсы Баку - Нахчыван - Баку будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и четвергам на самолетах Embraer E-190. Вылет самолета из Баку запланирован на 15:00, из Нахчывана – на 17:10. Регистрация пассажиров на внутренних рейсах открывается за три часа до вылета. На рейсы будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19) в специальных лабораториях, аккредитованных со стороны Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), и получившие негативный результат.

Чтобы записаться на тестирование в лабораторию TƏBİB, после покупки авиабилета пассажиру будет предложено перейти на сайт https://randevu.its.gov.az/ и ввести номер авиабилета. Система автоматически назначит дату тестирования и рекомендуемый адрес лаборатории на территории Баку или Нахчывана.

Тест на COVID-19 необходимо будет сдать не позднее 48 часов и не ранее 72 часов до вылета рейсов. В случае отказа от прохождения тестирования, а также в случае его позитивного результата пассажир не будет допущен на рейс, а сумма, уплаченная за авиабилет, возвращена.

Согласно рекомендациям Оперативного штаба при Кабинете министров, на каждом рейсе допускается продажа не более 100 мест в салоне. Оставшиеся места в самолете резервируются на случай необходимости изоляции пассажиров, у которых обнаружатся симптомы коронавирусной инфекции.

В стоимость билета входит багаж весом 23 кг, ручная кладь запрещена, за исключением мужского портфеля или дамской сумки. Авиакомпания также оставляет за собой право отказать пассажиру в приобретении дополнительной единицы багажа, если это не будут позволять технические возможности самолета.

Открытие более частых рейсов по маршруту Баку - Нахчыван - Баку должно приниматься решением Оперативного штаба Кабинета министров в зависимости от эпидемиологической обстановки в стране.

Как сообщалось ранее, на рейсах, выполняемых в период пандемии COVID-19, будут применяться специальные правила как в аэропорту вылета и прилета, так и на борту воздушного судна. Со стороны «Азербайджанских Авиалиний» была подготовлена видеоинструкция.