В США опять обвал рынка

Леонид Швец, автор haqqin.az 21:12

В четверг, 11 июня, резко просели основные рыночные индексы Соединенных Штатов. Последний раз подобный обвал случился 16 марта, когда стало очевидно, что эпидемия сильно ударит по американской экономике. В этот раз источником пессимизма стали неутешительные прогнозы из-за ожидаемой второй волны коронавируса. Индекс Dow Jones упал на 1 861,8 пункта, или на 6,9%, S&P 500 - на 188 пунктов, или на 5,9%, Nasdaq - на 527,6 пункта ниже, или на 5,2%. Единственная компания, акции которой чуть подросли, – сеть по продаже овощей Kroger. На этом фоне нехороших ожиданий пошли вниз акции нефтяных компаний и цена на нефть.

Федеральная резервная система, орган, выполняющий в США функции центрального банка, накануне озвучила свой прогноз на год, сообщив, что ожидается сокращение американской экономики на 5,5-7,6%, и в следующем году это падение не удастся отыграть полностью, лишь 4,5%-6% в лучшем случае. Безработица к концу года составит, по прогнозам ФРС, 9,3%, что почти в два раза выше предыдущих прогнозов. При этом нынешнюю процентную ставку, составляющую от 0% до 0,25%, оставят неизменной на протяжении этого и 2021 годов. Эти новости, не блещущие надеждой, ФРС снабдила комментарием: «Вспышка коронавируса вызывает огромные человеческие и экономические трудности в США и во всем мире. Вирус и меры, которые были приняты для защиты общественного здоровья, привели к резкому снижению экономической активности и существенным потерям рынка труда. Слабый спрос и значительное снижение цен на нефть сдерживают рост потребительских цен. Финансовые условия улучшились, что частично обусловлено мерами поддержки экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу».

Правительство США намерено вбросить в экономику еще один триллион долларов, а министр финансов Стив Мнучин заявляет, что страна не может себе позволить второй раз закрыть экономику. Между тем, число заболевших превысило два миллиона и свыше 112 тысяч американцев умерло. В более чем двадцати штатах число случаев не уменьшается уже две недели подряд. Сейчас выделились четыре новых центра активного распространения эпидемии: это штаты Техас, Аризона, Южная и Северная Каролина. Свой вклад в распространение COVID-19 вносят и массовые протесты против полицейского произвола, далеко не всегда люди на них защищены надлежащим образом. Но со следующей недели начинает свою активную предвыборную кампанию президент Трамп со всеми полагающимися многолюдными митингами. Чтобы подстраховаться, предвыборный штаб президента уже заявил, что претензии в случае заболевания приниматься не будут, поскольку не будут иметь юридической силы.