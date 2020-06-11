Согласно решению, установлена процедура изоляции лиц с подтвержденным фактом заражения инфекционным заболеванием. Так, лица, факт подтверждения заражения инфекционным заболеванием которых установлен в результате проведенных лабораторных исследований, помещаются в специальное медицинское учреждение, предназначенное для лечения инфекционного заболевания. В случаях, если лица с подтвержденным фактом заражения инфекционным заболеванием переносят заболевание в легкой форме и если их лечение считается возможным за пределами специального медицинского учреждения, то они, по заключению врача, изолируются в месте проживания или пребывания, соблюдая эти правила, и над ними осуществляется медицинское наблюдение в соответствии с настоящими Правилами.

Кабинет министров внес изменение в решение Кабмина №161 «О правилах взятия на территории Азербайджанской Республики под карантинный контроль в период распространения инфекционных заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем» от 1 мая 2020 года.

Лиц с подтвержденным фактом заражения инфекционным заболеванием информируют об их правах и обязанностях, об объеме предоставляемых этим лицам услуг и сроках изоляции, предупреждают об административной и уголовной ответственности, предусмотренной законом за нарушение требований этих Правил, о поддержании мобильного телефона в рабочем состоянии и недопустимости его отключения в период изоляции, а также о возможности установления места его проживания или пребывания посредством мобильного приложения, и у них получается письменное уведомление об этом.

В случае, если лицо с подтвержденным фактом заражения инфекционным заболеванием отказывается подписать уведомление, составляется акт в двух экземплярах об этом (с указанием, что это лицо предупредили об ответственности, предусмотренной законом). Один экземпляр акта выдается лицу с подтвержденным фактом заражения инфекционным заболеванием, другой экземпляр остается в медицинском учреждении.

Изоляция лиц, предусмотренных настоящими Правилами, по месту жительства или пребывания осуществляется с учетом особенностей инфекционных заболеваний.