Во Франции горит атомная подводная лодка

На атомной подводной лодке Perle, пришвартованной на военно-морской базе во французском Тулоне произошел взрыв и масштабный пожар, сообщает Морская префектура Средиземноморья в Twitter.

Подлодка Perle относится к классу Rubis и была заложена в 1987 году, введена в эксплуатацию в 1993 году. С января 2020 года АПЛ находилась в Тулоне на техобслуживании. В результате пожара никто не пострадал, передает РИА Новости.

«Дым, вызванный пожаром на Perle, не радиоактивен. Никакого ядерного топлива на борту нет. Напоминаем, что на все территории Франции установлены датчики, способные зафиксировать любую аномалию, связанную с радиоактивностью», – отмечает ведомство.

Борьбой с огнем на подлодке занимаются местные пожарные расчеты, а также прибывшие им на подмогу коллеги из Марселя. Сейчас с пламенем борются около 30 пожарных из состава военно-морских сил и десятки местных спасателей.